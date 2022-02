Vide Grenier de la Maison du Tourisme Guipry-Messac Guipry-Messac Catégories d’évènement: Guipry-Messac

Guipry-Messac Ille-et-Vilaine Vous souhaitez vendre des affaires que vous ne voulez plus ? La Maison du Tourisme vous propose un vide grenier le 10 Juillet. Une occasion idéale pour faire de bonnes affaires ! Tous les ans au début de l’été, la Maison du Tourisme organise sont grand vide grenier.

Restauration et buvette sur place.

Exposants particuliers : 2 € le mettre linéaire. Exposants professionnels : forfait de 20 euros. Sur réservation.

