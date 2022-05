Vide grenier de la Houle Saint-Briac-sur-Mer Saint-Briac-sur-Mer Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Saint-Briac-sur-Mer Ille-et-Vilaine Retrouvez le traditionnel vide-grenier de la Houle au mois de juillet ! Procédure d’inscription, lundi 11 juillet au presbytère, de 11 h à 12 h, attribution d’un ticket indiquant l’heure de

passage pour venir réserver votre emplacement, entre 14 h et 18 h 30. Tarif exposants, 15 € les 2 m ; 8 € pour les Briacins, photocopie de justificatif de domicile obligatoire.

Vente interdite de marchandise et d’objets neufs.

Restauration sur place. Contact : 07 83 35 01 45

ucasb.saintbriac@gmail.com

