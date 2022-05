Vide Grenier de la Grenouille Quartier Sart-Babylone Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq

Vide Grenier de la Grenouille Quartier Sart-Babylone, 15 mai 2022, Villeneuve-d'Ascq. Vide Grenier de la Grenouille

Quartier Sart-Babylone, le dimanche 15 mai à 08:00

**Dimanche 15 mai 2022 de 8h à 15h dans le quartier Sart-Babylone.** **Réservé aux particuliers dans les rues :** * Rue de Babylone (de la rue de l’Epinette au rond-point de la Grenouille) * Avenue de Paris (de la rue de Babylone à la rue de l’Abbé Bonpain) * Rue de l’Egalité (de la rue de Babylone à la rue Nadaud) **Vente alimentaire, boissons, animaux, armes sont interdits.** **Uniquement des objets d’occasions.** **Inscription avec pièce d’identité et justificatif de domicile (obligatoire) 7€ les 3 mètres** _Aucune réservation par téléphone._ **Réservation :** Maison de quartier Pasteur. Foyer Amicale Laïque 107 rue de Babylone * Mardi 3 mai de 14h à 19h pour les Villeneuvois * Vendredi 6 mai de 14h à 19h pour tous * Dimanche 8 mai de 10h à 12h pour tous

Entrée libre – Réservation d’emplacements pour les exposants

Dimanche 15 mai 2022 de 8h à 15h dans le quartier Sart-Babylone. Quartier Sart-Babylone 59491, Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-15T08:00:00 2022-05-15T15:00:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Villeneuve-d'Ascq Autres Lieu Quartier Sart-Babylone Adresse 59491, Villeneuve d'Ascq Ville Villeneuve-d'Ascq lieuville Quartier Sart-Babylone Villeneuve-d'Ascq Departement Nord

Quartier Sart-Babylone Villeneuve-d'Ascq Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villeneuve-dascq/

Vide Grenier de la Grenouille Quartier Sart-Babylone 2022-05-15 was last modified: by Vide Grenier de la Grenouille Quartier Sart-Babylone Quartier Sart-Babylone 15 mai 2022 Quartier Sart-Babylone Villeneuve-d'Ascq Villeneuve-d'Ascq

Villeneuve-d'Ascq Nord