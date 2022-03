Vide-Grenier de la Foire des Pâquerettes Retournac Retournac Catégories d’évènement: Haute-Loire

Retournac

Vide-Grenier de la Foire des Pâquerettes Retournac, 17 avril 2022, Retournac. Vide-Grenier de la Foire des Pâquerettes Retournac

2022-04-17 07:00:00 07:00:00 – 2022-04-17 19:00:00 19:00:00

Retournac Haute-Loire Retournac Pour les chineurs dans l’âme, venez vous faire plaisir au vide-greniers de la Foire des Pâquerettes. mairie@ville-retournac.fr +33 4 71 59 41 00 Retournac

dernière mise à jour : 2022-03-17 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Loire, Retournac Autres Lieu Retournac Adresse Ville Retournac lieuville Retournac Departement Haute-Loire

Retournac Retournac Haute-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/retournac/

Vide-Grenier de la Foire des Pâquerettes Retournac 2022-04-17 was last modified: by Vide-Grenier de la Foire des Pâquerettes Retournac Retournac 17 avril 2022 Haute-Loire Retournac

Retournac Haute-Loire