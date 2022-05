Vide-grenier de la Couardière Ploërmel Ploërmel Catégories d’évènement: 56800

Ploërmel

Vide-grenier de la Couardière Ploërmel, 26 juin 2022, Ploërmel. Vide-grenier de la Couardière Ploërmel

2022-06-26 – 2022-06-26

Ploërmel 56800 Le comité de village organise son vide-greniers en plein air pour chiner et faire de bonnes affaires. cv.lacouardiere2@gmail.com +33 6 85 39 04 81 Le comité de village organise son vide-greniers en plein air pour chiner et faire de bonnes affaires. Ploërmel

