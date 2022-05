Vide grenier de la cave de Lumières Goult Goult Catégories d’évènement: Goult

Vaucluse

Vide grenier de la cave de Lumières Goult, 28 mai 2022, Goult. Vide grenier de la cave de Lumières Cave de Lumières 19 route de Joucas Goult

2022-05-28 08:00:00 08:00:00 – 2022-05-28 17:00:00 17:00:00 Cave de Lumières 19 route de Joucas

Goult Vaucluse Goult Grand Vide grenier tout autour de la cave de Lumières.

Mi ombre, Mi soleil, idéal pour flâner et dénicher quelques pépites.

Vous trouverez un Food truck sur place.

La cave de Lumières sera ouverte non-stop de 9h à 18h pour l’occasion. info@cavedelumieres.com +33 4 90 72 20 04 http://www.cavedelumieres.com/ Cave de Lumières 19 route de Joucas Goult

dernière mise à jour : 2022-04-26 par Office de Tourisme Intercommunal Pays d’Apt Luberon

Détails Catégories d’évènement: Goult, Vaucluse Autres Lieu Goult Adresse Cave de Lumières 19 route de Joucas Ville Goult lieuville Cave de Lumières 19 route de Joucas Goult Departement Vaucluse

Goult Goult Vaucluse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/goult/

Vide grenier de la cave de Lumières Goult 2022-05-28 was last modified: by Vide grenier de la cave de Lumières Goult Goult 28 mai 2022 Goult Vaucluse

Goult Vaucluse