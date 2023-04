Vide Grenier de la BAQ Vide-grenier de la BAQ Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

Vide Grenier de la BAQ Vide-grenier de la BAQ, 1 mai 2023, Villeneuve-d'Ascq. Vide Grenier de la BAQ Lundi 1 mai, 08h00 Vide-grenier de la BAQ Lundi 1er mai 2023, de 8h à 15h, la brigade d’animation de quartier organise son vide-grenier sur le Parking S5 avenue de la Châtellenie. Réservations au local de la BAQ, 32 chemin des Visiteurs

Vendredi 14, lundi 17, mardi 18 et mercredi 19 avril de 14h00 à 18h00 Infos braderie La ville de Villeneuve d’Ascq et les associations organisatrices des braderies et vide-greniers sont heureuses de vous accueillir pour chiner, découvrir l’objet recherché, en un mot faire de «bonnes affaires» ou tout simplement vous promener. Pour rappel les vide-greniers sont réservés uniquement aux particuliers alors que les braderies sont ouvertes aux particuliers et professionnels. Nous vous rappelons quelques consignes pour le bon déroulement de ces manifestations :

Le stationnement est interdit : sur les places réservées aux PMR,

sur les accès pompiers,

devant les portes de garage,

sur les trottoirs

sur les pistes cyclables,

sur les espaces verts,

le long des voies à grande circulation (Bd de l’Ouest et Bd de Mons) Il vous est demandé d’utiliser les parkings existants dans le quartier

Pour des raisons de sécurité, nous demandons aux exposants de rouler au pas en arrivant et en repartant du lieu de braderie.

Respect de l’environnement :

– des poubelles de rues sont à votre disposition pour y déposer papiers gras, bouteilles, etc. Vide-grenier de la BAQ parking S5 59650 villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-01T08:00:00+02:00 – 2023-05-01T15:00:00+02:00

