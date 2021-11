Gujan-Mestras Gujan-Mestras Gironde, Gujan-Mestras Vide grenier de culture Loisirs Gujan-Mestras Gujan-Mestras Gujan-Mestras Catégories d’évènement: Gironde

2022-05-01 09:00:00 – 2022-05-01 18:00:00

Gujan-Mestras Gironde EUR 3 Organisé par l’Association Culture Loisirs Gujan-Mestras. 350 exposants avec mesures sanitaires ( masques obligatoires distributeurs de gel hydroalcoolique sens unique de circulation pass sanitaire obligatoire )

Organisé par l'Association Culture Loisirs Gujan-Mestras. 350 exposants avec mesures sanitaires ( masques obligatoires distributeurs de gel hydroalcoolique sens unique de circulation pass sanitaire obligatoire )

Pas de métiers de bouche.

3€ le mètre par multiple de 3. Restauration sur place. Renseignements et réservations de 9h à 12h et de 14h à 19h au 06 12 55 24 70 ou clgm33470@gmail.com

3€ le mètre par multiple de 3. Restauration sur place. Renseignements et réservations de 9h à 12h et de 14h à 19h au 06 12 55 24 70 ou clgm33470@gmail.com +33 6 12 55 24 70 Organisé par l’Association Culture Loisirs Gujan-Mestras. 350 exposants avec mesures sanitaires ( masques obligatoires distributeurs de gel hydroalcoolique sens unique de circulation pass sanitaire obligatoire )

