Vide grenier de Cissac Salle culturelle 8 rue du Landat Cissac-Médoc

2021-11-14

2021-11-14 – 2021-11-02 Salle culturelle 8 rue du Landat

Cissac-Médoc Gironde Cissac-Médoc L’Association des parents d’élèves de Cissac organise son vide-grenier.

La réservation est obligatoire.

Restauration sur place (sandwichs, frites, pâtisseries et boissons)

+33 6 64 67 95 98

Restauration sur place (sandwichs, frites, pâtisseries et boissons) pixabay

