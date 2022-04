VIDE GRENIER de Caplongue Arvieu Arvieu Catégories d’évènement: Arvieu

Aveyron

VIDE GRENIER de Caplongue Arvieu, 15 mai 2022, Arvieu. VIDE GRENIER de Caplongue Arvieu

2022-05-15 – 2022-05-15

Aveyron Arvieu EUR Arrivée de 6h à 8h pour les exposants. Café offert. 2€ le ml, 5€ les 3 ml.

Réservation emplacement: Serge au 06 29 55 82 90.

Entre Arvieu et Salmiech. Repli à la salle des fêtes d’Arvieu si mauvais temps.

Organisé par le comité des fêtes de Caplongue GRAND VIDE GRENIER (06 29 55 82 90) de 8h à 16h30 à Caplongue! DEJEUNER 13€ :Friton chaud, terrine maison, tripous maisons, fromage et fouace (réservation 07 77 23 91 45). Buvette sur place au Café Des Gens. Arrivée de 6h à 8h pour les exposants. Café offert. 2€ le ml, 5€ les 3 ml.

Réservation emplacement: Serge au 06 29 55 82 90.

Entre Arvieu et Salmiech. Repli à la salle des fêtes d’Arvieu si mauvais temps.

Organisé par le comité des fêtes de Caplongue OFFICE DE TOURISME DE PARELOUP LEVEZOU

Arvieu

dernière mise à jour : 2022-04-27 par

Détails Catégories d’évènement: Arvieu, Aveyron Autres Lieu Arvieu Adresse Ville Arvieu lieuville Arvieu

Arvieu Arvieu https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arvieu/

VIDE GRENIER de Caplongue Arvieu 2022-05-15 was last modified: by VIDE GRENIER de Caplongue Arvieu Arvieu 15 mai 2022

Arvieu