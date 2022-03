Vide grenier de Cabanac-et-Villagrains Cabanac-et-Villagrains, 10 avril 2022, Cabanac-et-Villagrains.

Vide grenier de Cabanac-et-Villagrains rue de la gare Ancienne gare de Cabanac Cabanac-et-Villagrains

2022-04-10 07:00:00 – 2022-04-10 rue de la gare Ancienne gare de Cabanac

Cabanac-et-Villagrains Gironde Cabanac-et-Villagrains

Accueil des exposants à partir de 7h et Ouverture au public de 9h à 17h. 5€/3m et 8€/5m

Pré-inscriptions par mail à apecabanacanailles@outlook.fr (nb de mètres linéaires souhaités + nom)

Bulletin d’inscription à compléter sur place et à remettre à l’organisateur + règlement par chèque ou espèces

Buvette,Food-truck Tartes et Cie sur place + food-truck habituel Le Landais sur parking boulangerie

Animations sur place : espaces jeux – structure gonflable

Accueil des exposants à partir de 7h et Ouverture au public de 9h à 17h. 5€/3m et 8€/5m

Pré-inscriptions par mail à apecabanacanailles@outlook.fr (nb de mètres linéaires souhaités + nom)

Bulletin d’inscription à compléter sur place et à remettre à l’organisateur + règlement par chèque ou espèces

Buvette,Food-truck Tartes et Cie sur place + food-truck habituel Le Landais sur parking boulangerie

Animations sur place : espaces jeux – structure gonflable

+33 6 64 20 54 80

Accueil des exposants à partir de 7h et Ouverture au public de 9h à 17h. 5€/3m et 8€/5m

Pré-inscriptions par mail à apecabanacanailles@outlook.fr (nb de mètres linéaires souhaités + nom)

Bulletin d’inscription à compléter sur place et à remettre à l’organisateur + règlement par chèque ou espèces

Buvette,Food-truck Tartes et Cie sur place + food-truck habituel Le Landais sur parking boulangerie

Animations sur place : espaces jeux – structure gonflable

charisse-kenion-9T0hl9Ro3Zg-unsplash

rue de la gare Ancienne gare de Cabanac Cabanac-et-Villagrains

dernière mise à jour : 2022-03-21 par