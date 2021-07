Brasseuse Brasseuse Brasseuse, Oise Vide Grenier de Brasseuse Brasseuse Brasseuse Catégories d’évènement: Brasseuse

Oise

Vide Grenier de Brasseuse Brasseuse, 4 juillet 2021-4 juillet 2021, Brasseuse. Vide Grenier de Brasseuse 2021-07-04 – 2021-07-04

Brasseuse Oise Brasseuse L’Association Protection Patrimoine de Brasseuse organise un vide-grenier dans leur très beau village.

Buvette sur place appbbrasseuse@orange.fr +33 6 42 51 61 53 L’Association Protection Patrimoine de Brasseuse organise un vide-grenier dans leur très beau village.

Buvette sur place APPBBRASSEUSE dernière mise à jour : 2021-06-15 par

Détails Catégories d’évènement: Brasseuse, Oise Étiquettes évènement : Autres Lieu Brasseuse Adresse Ville Brasseuse lieuville 49.25905#2.67927