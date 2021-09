Boussens Pré commun Boussens, Haute-Garonne VIDE GRENIER DE BOUSSENS Pré commun Boussens Catégories d’évènement: Boussens

Vide grenier au profit des enfants malades. De 8h à 18h. Ouverture pour placement 6h30. Règle sanitaire. Masque obligatoire. 2 € le mètre. Réservez aux particuliers. PAS DE PROFESSIONNEL. Buvette et restauration sur place à emporter. Validation après dossier complet et paiement effectué. Aucune inscription ne sera faite avant le 20 septembre.

Une bonne occasion de faire des affaires. Pré commun Boussens Boussens Haute-Garonne

