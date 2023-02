Vide Grenier de Beaulieu, 29 mai 2023, Beaulieu .

Vide Grenier de Beaulieu

Le Bourg Beaulieu Orne

2023-05-29 07:00:00 07:00:00 – 2023-05-29 18:00:00 18:00:00

Le Comité des fêtes organise son vide-grenier du lundi de Pentecôte.

2€ le mètre et gratuit pour les habitants de la commune. Accueil des exposants entre 6h30 et 7h

Buvette et restauration sur place.

