Vosges

2022-08-28 06:00:00 06:00:00 – 2022-08-28 18:00:00 18:00:00

Damas-et-Bettegney Vosges Damas-et-Bettegney Vosges 0 EUR Vide Grenier

Place de l’�glise

Organis� par le Foyer rural de la Gitte.

foyerruraldelagitte@yahoo.com +33 6 22 86 61 22

dernière mise à jour : 2022-04-09 par OT MIRECOURT

Damas-et-Bettegney Vosges