Vide grenier Crottes-en-Pithiverais Crottes-en-Pithiverais Catégories d’évènement: Crottes-en-Pithiverais

Loiret

Vide grenier Crottes-en-Pithiverais, 3 juillet 2022, Crottes-en-Pithiverais. Vide grenier

Crottes-en-Pithiverais Loiret

2022-07-03 06:30:00 – 2022-07-03 18:00:00 Crottes-en-Pithiverais

Loiret Crottes-en-Pithiverais Le dimanche 3 juillet de 6h30 à 18h00 vide grenier organisé sur la Place du village par l’Association Sportive et Culturelle de Crotte-en-Pithiverais.

Animation musicale par les échos de Chamerolles. Le dimanche 3 juillet de 6h30 à 18h00 vide grenier organisé sur la Place du village par l’Association Sportive et Culturelle de Crotte-en-Pithiverais.

Animation musicale par les échos de Chamerolles. ©jackmac34

Crottes-en-Pithiverais

dernière mise à jour : 2022-06-25 par

Détails Catégories d’évènement: Crottes-en-Pithiverais, Loiret Autres Lieu Crottes-en-Pithiverais Adresse Crottes-en-Pithiverais Loiret Ville Crottes-en-Pithiverais lieuville Crottes-en-Pithiverais Departement Loiret

Crottes-en-Pithiverais Crottes-en-Pithiverais Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/crottes-en-pithiverais/

Vide grenier Crottes-en-Pithiverais 2022-07-03 was last modified: by Vide grenier Crottes-en-Pithiverais Crottes-en-Pithiverais 3 juillet 2022 Crottes-en-Pithiverais Loiret

Crottes-en-Pithiverais Loiret