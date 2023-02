Vide Grenier – Crépy-en-Valois pour l’Association Culturelle des Antilles, 4 mars 2023, Crépy-en-Valois .

Vide Grenier – Crépy-en-Valois pour l’Association Culturelle des Antilles

17 Rue Saint-Éloi Crépy-en-Valois Oise

2023-03-04 10:00:00 – 2023-03-05 18:00:00

Crépy-en-Valois

Oise

Vous êtes à la recherche de pièces uniques et de trésors cachés ?

Ne manquez pas le grand vide grenier organisé par l’Association Culturelle des Antilles les samedi 4 mars 2023 et dimanche 5 mars 2023 dans la salle Saint-Eloi (17 rue St-Eloi 60800 Crépy-en-Valois).

Les portes seront ouvertes de 10h à 18h. Venez donc passer une journée agréable à chiner des objets uniques et à rencontrer les habitants de la région. Une buvette et une restauration sur place sont prévues pour vous restaurer tout en faisant vos emplettes. Ce sera l’occasion pour vous de dénicher des pièces rares et uniques tout en soutenant l’Association Culturelle des Antilles.

Vous êtes attendus nombreux !

