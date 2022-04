Vide grenier Coudeville-sur-Mer Coudeville-sur-Mer Catégories d’évènement: Coudeville-sur-Mer

Vide grenier Coudeville-sur-Mer, 24 juillet 2022, Coudeville-sur-Mer. Vide grenier D351 Avenue de la mer Coudeville-sur-Mer

2022-07-24 08:00:00 08:00:00 – 2022-07-24 19:00:00 19:00:00 D351 Avenue de la mer

Coudeville-sur-Mer Manche Coudeville-sur-Mer Vide grenier organisé par le club de football de l’AS Coudeville.

Rdv sur le terrain de Football situé sur la D351 près de la plage de Coudeville.

Buvette et restauration sur place.

2€ le mètre linéaire.

