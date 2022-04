VIDE-GRENIER Corsept Corsept Catégories d’évènement: Corsept

Loire-Atlantique

VIDE-GRENIER Corsept, 15 mai 2022, Corsept. VIDE-GRENIER Rue de la Mairie Parking de la salle Joseph Clavier Corsept

2022-05-15 – 2022-05-15 Rue de la Mairie Parking de la salle Joseph Clavier

Corsept Loire-Atlantique Vide-grenier.

Buvette et petite restauration sur place. Inscription pour l’obtention d’un stand :

Remplir et envoyer le bulletin d’inscription en téléchargement à Stéphane Noël : 3 La Clercière – 44320 – Saint-Père-en-Retz

ou par mail : steph.noel44@orange.fr ou niconoel678@gmail.com

Chèque à joindre au règlement à l’ordre de “Association Communale de Chasse de Corsept” + copie recto/verso de la carte d’identité. steph.noel44@orange.fr Vide-grenier.

Buvette et petite restauration sur place. Inscription pour l’obtention d’un stand :

Remplir et envoyer le bulletin d’inscription en téléchargement à Stéphane Noël : 3 La Clercière – 44320 – Saint-Père-en-Retz

ou par mail : steph.noel44@orange.fr ou niconoel678@gmail.com

Chèque à joindre au règlement à l’ordre de “Association Communale de Chasse de Corsept” + copie recto/verso de la carte d’identité. Rue de la Mairie Parking de la salle Joseph Clavier Corsept

dernière mise à jour : 2022-04-18 par

Détails Catégories d’évènement: Corsept, Loire-Atlantique Autres Lieu Corsept Adresse Rue de la Mairie Parking de la salle Joseph Clavier Ville Corsept lieuville Rue de la Mairie Parking de la salle Joseph Clavier Corsept Departement Loire-Atlantique

Corsept Corsept Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/corsept/

VIDE-GRENIER Corsept 2022-05-15 was last modified: by VIDE-GRENIER Corsept Corsept 15 mai 2022 Corsept Loire-Atlantique

Corsept Loire-Atlantique