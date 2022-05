VIDE-GRENIER Cornimont Cornimont Catégories d’évènement: Cornimont

Vosges

VIDE-GRENIER Cornimont, 26 mai 2022, Cornimont.

2022-05-26

Cornimont Vosges Vide-grenier organisé par le comité des fêtes de Cornimont le jeudi de l’ascension (26 mai) à partir de 7 heures. Buvette et restauration sur place tout au long de la journée. Reservé aux particuliers. Renseignements et réservations auprès du comité des fêtes. cdfcornimont@gmail.com +33 6 34 67 76 06 Zone de la Voie Verte des Hautes-Vosges Route des Rochettes Cornimont

