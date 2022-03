Vide grenier Condat-sur-Ganaveix Condat-sur-Ganaveix Condat-sur-GanaveixCondat-sur-Ganaveix Catégories d’évènement: Condat-sur-Ganaveix

Vide grenier organisé par l'association des Parents d'Élèves – 9h – Emplacements en intérieur et extérieur 1€ le m sur réservation au 06.88.66.53.83. Buvette et petite restauration sur place. Vente de tickets de tombola sur place à 2€ tirage à 16h. salle polyvalente Condat-sur-Ganaveix, Corrèze, 27 mars 2022

