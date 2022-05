Vide-grenier Complexe sportif des Tournelles Roissy-en-France Catégories d’évènement: Roissy-en-France

Val-d'Oise

Vide-grenier Complexe sportif des Tournelles, 22 mai 2022, Roissy-en-France. Vide-grenier

Complexe sportif des Tournelles, le dimanche 22 mai à 07:00

Venez chiner autour du complexe sportif des Tournelles de Roissy-en-France ! De nombreux exposants vous accueilleront le dimanche 22 mai, de 7 h à 18 h. Renseignements auprès de la vie locale au 01 34 29 95 95 Venez chiner autour du complexe sportif des Tournelles de Roissy-en-France ! Complexe sportif des Tournelles 55, rue Houdart 95700 Roissy-en-France Roissy-en-France Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-22T07:00:00 2022-05-22T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Roissy-en-France, Val-d'Oise Autres Lieu Complexe sportif des Tournelles Adresse 55, rue Houdart 95700 Roissy-en-France Ville Roissy-en-France lieuville Complexe sportif des Tournelles Roissy-en-France Departement Val-d'Oise

Complexe sportif des Tournelles Roissy-en-France Val-d'Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/roissy-en-france/

Vide-grenier Complexe sportif des Tournelles 2022-05-22 was last modified: by Vide-grenier Complexe sportif des Tournelles Complexe sportif des Tournelles 22 mai 2022 Complexe sportif des Tournelles Roissy-en-France Roissy-en-France

Roissy-en-France Val-d'Oise