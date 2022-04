Vide-grenier – Comité des Fêtes Gien Gien Catégories d’évènement: Gien

Loiret

Vide-grenier – Comité des Fêtes Gien, 26 mai 2022, Gien. Vide-grenier – Comité des Fêtes Gien

2022-05-26 06:00:00 – 2022-05-26 18:00:00

Gien Loiret Vide-grenier organisé par Comté des Fêtes Gien va ouvrir le 26 mai dans la Place de la Victoire à Gien de 6h00 à 18h00, buvette et restauration sur place. ( inscription sur place de 5h30 à 8h, 2,5€/mètre ) Vide-grenier – Comité des Fêtes cdfgien@gmail.com +33 7 83 83 36 27 Vide-grenier organisé par Comté des Fêtes Gien va ouvrir le 26 mai dans la Place de la Victoire à Gien de 6h00 à 18h00, buvette et restauration sur place. ( inscription sur place de 5h30 à 8h, 2,5€/mètre ) Comité Des Fêtes Gien

Gien

dernière mise à jour : 2022-04-26 par

Détails Catégories d’évènement: Gien, Loiret Autres Lieu Gien Adresse Ville Gien lieuville Gien Departement Loiret

Gien Gien Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gien/

Vide-grenier – Comité des Fêtes Gien 2022-05-26 was last modified: by Vide-grenier – Comité des Fêtes Gien Gien 26 mai 2022 Gien Loiret

Gien Loiret