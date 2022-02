Vide grenier- collecte en pied d’immeuble- atelier réparation vélo- atelier jeux de bois Cité Espoir Montreuil Catégories d’évènement: Montreuil

Cité Espoir, le mercredi 2 mars à 10:00

Vide grenier réservés aux habitants OPH de la cité Espoir collecte en pied d’immeuble collecte en porte à porte débarras d’encombrants atelier réparation vélo atelier jeux de bois stand de gratuité

réservés aux habitants de la cité Espoir, 1euro de participation demandé

