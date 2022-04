VIDE GRENIER Cocheren Cocheren Catégories d’évènement: 57800

Cocheren

VIDE GRENIER Cocheren, 8 mai 2022, Cocheren. VIDE GRENIER Place Sainte Barbe Centre Social Daniel Balavoine Cocheren

2022-05-08 – 2022-05-08 Place Sainte Barbe Centre Social Daniel Balavoine

Cocheren 57800 organisée par l’Association pour l’avenir et l’amélioration du cadre de vie de Belle Roche . Gratuit. Renseignements en mairie au 03.87.29.77.33 ou au 06 03 18 35 64 et par email : aaacvbr@sfr.fr +33 3 87 29 77 33 https://www.cocheren.fr/ Place Sainte Barbe Centre Social Daniel Balavoine Cocheren

dernière mise à jour : 2022-04-06 par

Détails Catégories d’évènement: 57800, Cocheren Autres Lieu Cocheren Adresse Place Sainte Barbe Centre Social Daniel Balavoine Ville Cocheren lieuville Place Sainte Barbe Centre Social Daniel Balavoine Cocheren Departement 57800

Cocheren Cocheren 57800 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cocheren/

VIDE GRENIER Cocheren 2022-05-08 was last modified: by VIDE GRENIER Cocheren Cocheren 8 mai 2022 57800 Cocheren

Cocheren 57800