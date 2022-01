Vide grenier Cléder Cléder Catégories d’évènement: Cléder

Finistère

Vide grenier Cléder, 20 mars 2022, Cléder. Vide grenier Salle Kan Ar Mor 1 Place Charles de Gaulle Cléder

2022-03-20 09:00:00 – 2022-03-20 16:00:00 Salle Kan Ar Mor 1 Place Charles de Gaulle

Cléder Finistère La MAM de Cléder organise son premier vide-grenier ! mamhautcomme3pommescleder@gmail.com +33 7 67 01 07 87 La MAM de Cléder organise son premier vide-grenier ! Salle Kan Ar Mor 1 Place Charles de Gaulle Cléder

dernière mise à jour : 2022-01-21 par

Détails Catégories d’évènement: Cléder, Finistère Autres Lieu Cléder Adresse Salle Kan Ar Mor 1 Place Charles de Gaulle Ville Cléder lieuville Salle Kan Ar Mor 1 Place Charles de Gaulle Cléder

Cléder Cléder https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cleder/