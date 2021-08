Châteaulin Châteaulin Châteaulin, Finistère Vide grenier Châteaulin Châteaulin Catégories d’évènement: Châteaulin

Finistère

Vide grenier Châteaulin, 29 août 2021, Châteaulin. Vide grenier 2021-08-29 09:00:00 – 2021-08-29 17:00:00

Châteaulin Finistère Châteaulin Les voisins de la Grnad’Rue vous invitent à la 3 ème édition de leur vide grenier. Devant le restaurant le Chrismas et dans la Grand’Rue +33 2 98 86 01 24 Les voisins de la Grnad’Rue vous invitent à la 3 ème édition de leur vide grenier. Devant le restaurant le Chrismas et dans la Grand’Rue dernière mise à jour : 2021-08-05 par

Détails Catégories d’évènement: Châteaulin, Finistère Autres Lieu Châteaulin Adresse Ville Châteaulin lieuville 48.19679#-4.09111