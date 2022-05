VIDE GRENIER Charmois-devant-Bruyères Charmois-devant-Bruyères Catégories d’évènement: Charmois-devant-Bruyères

Charmois-devant-Bruyères Vosges Charmois-devant-Bruyères De 07h00 à 17h00 – Réservation obligatoire, Extérieur, Restauration sur place – centre village – 6 € les 3 mètres (réservation mini) (emplacement pour voiture non garanti), 2 € par mètre supplémentaire. Heure d’installation : de 6 h à 7h30 – heure de fin du déballage : 17 h.

1er Café offert aux exposants +33 6 84 17 07 99 les amis de l’école

Charmois-devant-Bruyères

