Vide-grenier Channay-sur-Lathan, 11 juillet 2021-11 juillet 2021, Channay-sur-Lathan. Vide-grenier 2021-07-11 07:00:00 – 2021-07-11 18:00:00

Channay-sur-Lathan Indre-et-Loire Channay-sur-Lathan Organisé par le Comité des fêtes

Environ 160 exposants chaque année depuis plus de 25 ans.

Buvette et restauration respectant les consignes sanitaires en vigueur Organisé par le Comité des fêtes

Environ 160 exposants chaque année depuis plus de 25 ans.

Buvette et restauration respectant les consignes sanitaires en vigueur videgrenier.channay@gmail.com +33 000000000 Organisé par le Comité des fêtes

Environ 160 exposants chaque année depuis plus de 25 ans.

Buvette et restauration respectant les consignes sanitaires en vigueur Organisé par le Comité des fêtes

Environ 160 exposants chaque année depuis plus de 25 ans.

Buvette et restauration respectant les consignes sanitaires en vigueur © Pixabay

Détails Catégories d’évènement: Channay-sur-Lathan, Indre-et-Loire Étiquettes évènement : Autres Lieu Channay-sur-Lathan Adresse Ville Channay-sur-Lathan lieuville 47.48072#0.26461