Vide-grenier champêtre Plougasnou, 17 juillet 2022, Plougasnou.

Vide-grenier champêtre Route de Kermadeza Kermouster Plougasnou

2022-07-17 – 2022-07-17 Route de Kermadeza Kermouster

Plougasnou Finistère

Vide-grenier animé, en plein air, organisé par le Comité des Fêtes de Kermouster. Environ 400 m de linéaires et une soixantaine d’exposants particuliers et professionnels. Animations pour toute la famille, restauration, crêpes et buvette. Entrée gratuite. Exposants : tarif et bulletin exposant à venir, tables fournies et installées, accueil des exposants de 6h30 à 8h30.

comitedesfeteskermouster@laposte.net http://www.facebook.com/comitedesfeteskermouster

Route de Kermadeza Kermouster Plougasnou

