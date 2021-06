Chambonas Chambonas Ardèche, Chambonas vide grenier Chambonas Chambonas Catégories d’évènement: Ardèche

Chambonas Ardêche Chambonas Organisé par Anim’à Chambonas. Le dimanche 4 juillet à partir de 7h. Buvette et restauration sur place. 2€ le ML. Inscriptions au 06 68 78 86 20 / 07 88 32 25 09 / animachambonas@gmail.com ou MP sur notre page Facebook Anim’à Chambonas. animachambonas@gmail.com dernière mise à jour : 2021-06-28 par Office de Tourisme Cévennes d’Ardèche

