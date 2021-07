Vide-grenier Castelmoron-sur-Lot, 11 juillet 2021-11 juillet 2021, Castelmoron-sur-Lot. Vide-grenier 2021-07-11 07:00:00 – 2021-07-11 18:00:00

Castelmoron-sur-Lot Lot-et-Garonne EUR 2 2 Vide-grenier organisé par le Club de Rugby de Castelmoron-sur-Lot.

Restauration sur place. Vide-grenier organisé par le Club de Rugby de Castelmoron-sur-Lot.

Restauration sur place. +33 6 59 16 04 86 Vide-grenier organisé par le Club de Rugby de Castelmoron-sur-Lot.

Restauration sur place. vide grenier dernière mise à jour : 2021-07-02 par

Détails Catégories d’évènement: Castelmoron-sur-Lot, Lot-et-Garonne Étiquettes évènement : Autres Lieu Castelmoron-sur-Lot Adresse Ville Castelmoron-sur-Lot lieuville 44.40084#0.49649