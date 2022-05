Vide grenier Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan Catégories d’évènement: Castanet-Tolosan

Vide grenier

Castanet-Tolosan, le dimanche 5 juin

Castanet-Tolosan, le dimanche 5 juin à 09:00

L’US Castanet Football organise son vide grenier le 5 juin sur la place de la Halle de 9h à 17h30. **Tarif :** 10€ les 3ml. **Inscriptions et informations :** Jean-Luc Mercadal 06 50 24 46 19. Vide grenier Castanet-Tolosan CASTANET-TOLOSAN Castanet-Tolosan Haute-Garonne

