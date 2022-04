Vide Grenier Capvern Capvern Catégories d’évènement: Capvern

Vide Grenier Capvern, 1 mai 2022, Capvern. Vide Grenier CAPVERN A la Salle des Fêtes Capvern

2022-05-01 08:00:00 08:00:00 – 2022-05-01 17:00:00 17:00:00 CAPVERN A la Salle des Fêtes

Capvern Hautes-Pyrénées Capvern Vide Grenier

Organisé par l’Association Musicale de Capvern. Emplacement intérieur avec table : 3€ le m²

Emplacement intérieur sans table : 2€ le m² Snack-bar et crêpes sur place. Renseignements au 06 23 48 12 87. +33 6 23 48 12 87 CAPVERN A la Salle des Fêtes Capvern

