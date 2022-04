Vide-grenier Cantaous Cantaous Catégories d’évènement: Cantaous

Hautes-Pyrénées

Vide-grenier Cantaous, 15 mai 2022, Cantaous. Vide-grenier à la salle des fêtes CANTAOUS Cantaous

2022-05-15 08:00:00 – 2022-05-15 18:00:00 à la salle des fêtes CANTAOUS

Cantaous Hautes-Pyrénées Cantaous Vide-grenier à Cantaous ! Tarif : 3€ le ml à l’intérieur avec table / 2€ le ml à l’extérieur Restauration et buvette sur place. +33 6 75 10 11 62 à la salle des fêtes CANTAOUS Cantaous

dernière mise à jour : 2022-04-26 par

Détails Catégories d’évènement: Cantaous, Hautes-Pyrénées Autres Lieu Cantaous Adresse à la salle des fêtes CANTAOUS Ville Cantaous lieuville à la salle des fêtes CANTAOUS Cantaous Departement Hautes-Pyrénées

Cantaous Cantaous Hautes-Pyrénées https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cantaous/

Vide-grenier Cantaous 2022-05-15 was last modified: by Vide-grenier Cantaous Cantaous 15 mai 2022 Cantaous Hautes-Pyrénées

Cantaous Hautes-Pyrénées