Cabannes Bouches-du-Rhône Cabannes Vide grenier organisé par l’association Energy Fun Music.

Buvette et petite restauration sur place (Food truck).

Diverses animations durant la journée. Vide grenier autour des arènes de Cabannes. Vide grenier organisé par l’association Energy Fun Music.

