VIDE GRENIER BROCANTE VITTEL Vittel Vittel Catégories d’évènement: Vittel

Vosges

VIDE GRENIER BROCANTE VITTEL Vittel, 7 août 2022, Vittel. VIDE GRENIER BROCANTE VITTEL Vittel

2022-08-07 07:00:00 07:00:00 – 2022-08-07 19:00:00 19:00:00

Vittel Vosges Au centre ville de 6h à 18h

Le plus important vide grenier / brocante des Vosges

Plus de 300 participants,particuliers et professionnels / 2,50 € le mètre linéaire clubcartovittel@free.fr +33 3 29 08 27 87 http://www.clubcartovittel.fr/ J.F. HAMARD

Vittel

dernière mise à jour : 2022-02-18 par

Détails Catégories d’évènement: Vittel, Vosges Autres Lieu Vittel Adresse Ville Vittel lieuville Vittel Departement Vosges

Vittel Vittel Vosges https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vittel/

VIDE GRENIER BROCANTE VITTEL Vittel 2022-08-07 was last modified: by VIDE GRENIER BROCANTE VITTEL Vittel Vittel 7 août 2022 Vittel Vosges

Vittel Vosges