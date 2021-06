Tartas Tartas Landes, Tartas Vide-grenier / Brocante Tartas Tartas Catégories d’évènement: Landes

Tartas

Vide-grenier / Brocante Tartas, 8 août 2021-8 août 2021, Tartas. Vide-grenier / Brocante 2021-08-08 09:00:00 – 2021-08-08 18:00:00 Lieu-dit Cosme 1138 route de Pontonx

Tartas Landes Tartas 2 euros le mètre linéaire (table non fournie) Arrivée dès 6h pour les exposants 1 boisson chaude offerte Inscription jusqu’au 4 août par retour du bulletin

Par mail : lafermedevincent.capnature@gmail.com Renseignement Marie-Pierre au 06 79 41 76 43

ou de Yolande au 06 70 22 09 28 En plein champs, possibilité de garer sa voiture derrière son stand. Buvette et petite restauration toute la journée

