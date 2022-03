vide grenier/brocante Saint-Georges-d’Oléron, 5 juin 2022, Saint-Georges-d'Oléron. vide grenier/brocante stade Philippe Aubrière, Chéray route nationale Saint-Georges-d’Oléron

2022-06-05 06:00:00 06:00:00 – 2022-06-05 18:00:00 18:00:00 stade Philippe Aubrière, Chéray route nationale

Saint-Georges-d’Oléron Charente-Maritime Saint-Georges-d’Oléron Ouvert aux professionnels et particuliers

4 euros le mètre linaire, avec un véhicule 6 mètres minimum.

Sur le stade de foot de chéray commune de st georges d’oléron.

Restauration et buvette sur place (organisé par l’association)

Réservation par courrier gregorypoitou@sfr.fr +33 6 33 36 95 13 stade Philippe Aubrière, Chéray route nationale Saint-Georges-d’Oléron

