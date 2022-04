VIDE-GRENIER BROCANTE Réville-aux-Bois Réville-aux-Bois Catégories d’évènement: Meuse

2022-07-31 06:00:00 06:00:00 – 2022-07-31 18:00:00 18:00:00

Réville-aux-Bois Meuse Réville-aux-Bois Brocante dans les rues du village.

Buvette et restauration sur place

Entrées et emplacements gratuits. +33 3 29 85 65 17 Réville-aux-Bois

