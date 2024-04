Vide grenier Brocante Mazières-de-Touraine, dimanche 7 avril 2024.

Vide grenier Brocante Mazières-de-Touraine Indre-et-Loire

Vide Grenier et brocante de 7h à 17h avec une buvette et restauration sur place ainsi que la présence d’une fête foraine.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-07 07:00:00

fin : 2024-04-07 17:00:00

Rue du Général Chanzy

Mazières-de-Touraine 37130 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire comitesdesfetesmazieres@gmail.com

