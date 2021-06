Pontrieux Pontrieux Côtes-d'Armor, Pontrieux vide grenier brocante foire à tout Pontrieux Pontrieux Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Pontrieux Côtes d’Armor Pontrieux Sur le port de Pontrieux brocante vide grenier foire à tout .Entrée gratuite pour le public. Exposants 5€ du mètre linéaire. Avec le protocole sanitaire en vigueur à cette date sous réserve des autorisations préfectorales. C’est le moment aussi de découvrir l’autre coté de la petite Venise verte et notre petite cité de caractère. Ouvert à tous. lesderaillesdutrieux@gmail.com +33 6 79 23 03 19 Sur le port de Pontrieux brocante vide grenier foire à tout .Entrée gratuite pour le public. Exposants 5€ du mètre linéaire. Avec le protocole sanitaire en vigueur à cette date sous réserve des autorisations préfectorales. C’est le moment aussi de découvrir l’autre coté de la petite Venise verte et notre petite cité de caractère. Ouvert à tous.

Lieu Pontrieux Adresse Rue du Port Au port Ville Pontrieux