Vide grenier Bretteville-sur-Ay, samedi 29 juin 2024.

Vide grenier Bretteville-sur-Ay Manche

80 exposants viennent tous les ans exposer et vendre leur objets de toutes sortes provenant de leur grenier ou de leur cave. Ce vide grenier est situé dans le champ entre la mairie et l’arrière de la salle Robert Jabet.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-29 06:00:00

fin : 2024-06-29 18:00:00

Rue du Tennis

Bretteville-sur-Ay 50430 Manche Normandie initiativebrettevillaise.asso@gmail.com

