VIDE-GRENIER / BOURSE AUX JOUETS SPÉCIALE NOËL Thézan-lès-Béziers Thézan-lès-Béziers Catégories d’évènement: Hérault

Thézan-lès-Béziers

VIDE-GRENIER / BOURSE AUX JOUETS SPÉCIALE NOËL Thézan-lès-Béziers, 11 décembre 2022, Thézan-lès-Béziers. VIDE-GRENIER / BOURSE AUX JOUETS SPÉCIALE NOËL

Place de l’Hôtel de Ville Thézan-lès-Béziers Hérault

2022-12-11 – 2022-12-11 Thézan-lès-Béziers

Hérault Thézan-lès-Béziers L’association des commerçants Broc’marché organise sur la place de la mairie toute la journée un vide-grenier – Bourse aux jouets spéciale noël. Tombola – photo gratuite avec le Père Noël – animation musicale avec le groupe AL&DEN (art’monie). L’association des commerçants Broc’marché organise sur la place de la mairie toute la journée un vide-grenier – Bourse aux jouets spéciale noël. Tombola – photo gratuite avec le Père Noël – animation musicale avec le groupe AL&DEN (art’monie). +33 7 71 57 50 67 Thézan-lès-Béziers

dernière mise à jour : 2022-11-16 par OT AVANT-MONTS

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Thézan-lès-Béziers Autres Lieu Thézan-lès-Béziers Adresse Place de l'Hôtel de Ville Thézan-lès-Béziers Hérault OT AVANT-MONTS Ville Thézan-lès-Béziers lieuville Thézan-lès-Béziers Departement Hérault

Thézan-lès-Béziers Thézan-lès-Béziers Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/thezan-les-beziers/

VIDE-GRENIER / BOURSE AUX JOUETS SPÉCIALE NOËL Thézan-lès-Béziers 2022-12-11 was last modified: by VIDE-GRENIER / BOURSE AUX JOUETS SPÉCIALE NOËL Thézan-lès-Béziers Thézan-lès-Béziers 11 décembre 2022 Hérault Place de l'Hôtel de Ville Thézan-lès-Béziers Hérault OT AVANT-MONTS Thézan-lès-Béziers

Thézan-lès-Béziers Hérault