Vide Grenier Bourg de Pannes Pannes Catégorie d’évènement: Pannes

Vide Grenier Bourg de Pannes, 3 avril 2022, Pannes. Vide Grenier

Bourg de Pannes , le dimanche 3 avril à 06:00

Pannes 454 Jumelage, organise le 29ème vide-greniers – anniversaire du marché qui se tiendra dans le bourg. Nouvelle disposition, cette année la manifestation se déroulera autour de la salle polyvalente pour ce jour. À cette occasion les riverains découvriront une nouvelle vie dans la commune. Inscription sur place le matin. Restauration et buvette seront à disposition tout au long de la journée. Pannes 454 Jumelage, organise le 29ème vide-greniers – anniversaire du marché qui se tiendra dans le bourg. Bourg de Pannes Pannes Pannes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-03T06:00:00 2022-04-03T18:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Pannes Autres Lieu Bourg de Pannes Adresse Pannes Ville Pannes lieuville Bourg de Pannes Pannes

Bourg de Pannes Pannes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pannes/

Vide Grenier Bourg de Pannes 2022-04-03 was last modified: by Vide Grenier Bourg de Pannes Bourg de Pannes 3 avril 2022 Bourg de Pannes Pannes Pannes

Pannes