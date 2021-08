Bosjean Bosjean Bosjean, Saône-et-Loire Vide grenier Bosjean Bosjean Catégories d’évènement: Bosjean

Saône-et-Loire

Vide grenier Bosjean, 20 août 2021, Bosjean. Vide grenier 2021-08-20 – 2021-08-20

Bosjean Saône-et-Loire Bosjean EUR Ouvert aux particuliers uniquement (pas de professionnel) et sur réservation.

Les emplacements sont gratuits mais limités, ne tardez pas à réserver au 06 33 59 39 47.

Les exposants devront impérativement arriver avant 15 heure. :: Buvette & restauration rapide :: Afin de rendre de ce moment d’échange encore plus festif et participatif, nous avons le plaisir de vous informer qu’une buvette sera dorénavant proposée sur le marché. Notre brasseur artisanal proposera ses bières en vente directe. Le Moulin du Bourg de Sens-sur-Seille, proposera des sandwichs garnis de saucisses « maison ». :: Animations enfants :: Les animations pour les plus petits continuent. Petit train, pêche au canard, barbe à papa… :: Producteurs et artisans locaux :: Vos producteurs et artisans habituels seront présents afin de poursuivre vos emplettes. contact@fermeduboisdejehan.fr https://www.fermeduboisdejehan.fr/ Ouvert aux particuliers uniquement (pas de professionnel) et sur réservation.

Les emplacements sont gratuits mais limités, ne tardez pas à réserver au 06 33 59 39 47.

Les exposants devront impérativement arriver avant 15 heure. :: Buvette & restauration rapide :: Afin de rendre de ce moment d’échange encore plus festif et participatif, nous avons le plaisir de vous informer qu’une buvette sera dorénavant proposée sur le marché. Notre brasseur artisanal proposera ses bières en vente directe. Le Moulin du Bourg de Sens-sur-Seille, proposera des sandwichs garnis de saucisses « maison ». :: Animations enfants :: Les animations pour les plus petits continuent. Petit train, pêche au canard, barbe à papa… :: Producteurs et artisans locaux :: Vos producteurs et artisans habituels seront présents afin de poursuivre vos emplettes. dernière mise à jour : 2021-08-11 par

Détails Catégories d’évènement: Bosjean, Saône-et-Loire Autres Lieu Bosjean Adresse Ville Bosjean lieuville 46.76119#5.33392