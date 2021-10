Belle-Isle-en-Terre Belle-Isle-en-Terre Belle-Isle-en-Terre, Côtes-d'Armor Vide grenier Belle-Isle-en-Terre Belle-Isle-en-Terre Catégories d’évènement: Belle-Isle-en-Terre

Côtes-d'Armor

Vide grenier Belle-Isle-en-Terre, 31 octobre 2021, Belle-Isle-en-Terre. Vide grenier 2021-10-31 – 2021-10-31 Gymnase du Prat Elès Chemin des Papeteries

Belle-Isle-en-Terre Côtes d’Armor Belle-Isle-en-Terre Venez vous balader ou participer en tant qu’exposant au vide grenier organisé par Graet an Dorn et Kercarenat. Possibilité de petite restauration sur place. +33 6 14 47 41 37 Venez vous balader ou participer en tant qu’exposant au vide grenier organisé par Graet an Dorn et Kercarenat. Possibilité de petite restauration sur place. dernière mise à jour : 2021-10-16 par

Détails Catégories d’évènement: Belle-Isle-en-Terre, Côtes-d'Armor Autres Lieu Belle-Isle-en-Terre Adresse Gymnase du Prat Elès Chemin des Papeteries Ville Belle-Isle-en-Terre lieuville 48.54676#-3.39675