Vide grenier Bégard, 12 septembre 2021, Bégard. Vide grenier 2021-09-12 08:00:00 – 2021-09-12 18:30:00

Bégard Côtes d’Armor Bégard Organisé par l’association des chasseurs et propriétaires de Bégard. Parking de la MJC, repas à emporter sur réservation. 3€ le mètre. brigitte.morvan2@orange.fr +33 2 96 45 15 54 Organisé par l’association des chasseurs et propriétaires de Bégard. Parking de la MJC, repas à emporter sur réservation. 3€ le mètre. dernière mise à jour : 2021-08-21 par

Lieu Bégard Adresse Ville Bégard lieuville 48.62501#-3.2979