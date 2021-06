Bégard Bégard Bégard, Côtes-d'Armor Vide grenier Bégard Bégard Catégories d’évènement: Bégard

Côtes-d'Armor

Vide grenier Bégard, 11 juillet 2021-11 juillet 2021, Bégard. Vide grenier 2021-07-11 09:00:00 – 2021-07-11 17:00:00 Terrain de foot 35 Rue de Trezelan

Bégard Côtes d’Armor Bégard Vide grenier. Présence des personnages de Pat’ Patrouille, balades en poneys, buvette et petite restauration possible sur place. Concours de boules en doublette. maelvirg@hotmail.fr +33 6 72 10 70 89 Vide grenier. Présence des personnages de Pat’ Patrouille, balades en poneys, buvette et petite restauration possible sur place. Concours de boules en doublette.

Lieu Bégard Adresse Terrain de foot 35 Rue de Trezelan Ville Bégard