Bannalec Bannalec 29380, Bannalec Vide Grenier Bannalec Bannalec Catégories d’évènement: 29380

Bannalec

Vide Grenier Bannalec, 21 novembre 2021, Bannalec. Vide Grenier Salle André Duval Rue de Quimperlé Bannalec

2021-11-21 10:00:00 – 2021-11-23 16:00:00 Salle André Duval Rue de Quimperlé

Bannalec 29380 Bannalec Vide grenier organisé par la crèche multi-accueil Point-Virgule qui se déroulera aux halles André Duval. Règlements et bulletins de participation disponible sur la page de l’évènement. manifestationspointvirgule@gmail.com +33 6 60 60 30 99 Vide grenier organisé par la crèche multi-accueil Point-Virgule qui se déroulera aux halles André Duval. Règlements et bulletins de participation disponible sur la page de l’évènement. Salle André Duval Rue de Quimperlé Bannalec

dernière mise à jour : 2021-10-27 par

Détails Catégories d’évènement: 29380, Bannalec Autres Lieu Bannalec Adresse Salle André Duval Rue de Quimperlé Ville Bannalec lieuville Salle André Duval Rue de Quimperlé Bannalec